MotoGp, Petrucci impaziente: “non vedo l’ora di correre a Brno per togliermi alcune sensazioni spiacevoli” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo una breve pausa di quasi due settimane, il Ducati Team torna in pista questo weekend per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Dopo la caduta di Jerez, Danilo Petrucci è determinato a ritornare a lottare per le posizioni alte della classifica, così da regalare alla Ducati punti importanti per il campionato. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl pilota ternano è sempre giunto al traguardo di Brno nelle prime dieci posizioni da quando corre con il team di Borgo Panigale, avendo come miglior piazzamento il sesto posto ottenuto nel 2018 con il Pramac Racing Team: “dopo Jerez, questi tre GP potranno essere fondamentali per capire se riusciremo ad essere competitivi su tutti i circuiti. Non vedo l’ora che arrivi la prossima gara di Brno per eliminare quella sensazione spiacevole lasciata ... Leggi su sportfair

