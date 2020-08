Milik o Llorente, su quale dei due attaccanti dovrebbe puntare Gattuso in Champions? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ci sarà posto solo uno tra Fernando Llorente e Arek Milik in panchina per quello che concerne la sfida tra il Barcellona e il Napoli. Leggi su 90min

realvarriale : Nel dopo Higuain @sscnapoli ha investito in attacco su Milik, Pavoletti, Inglese, Llorente, Lozano, con risultati n… - SiamoPartenopei : Barcellona-Napoli, Milik scivola dietro a Fernando Llorente: la reazione di Arek - news24_napoli : Barcellona-Napoli, Milik scivola dietro a Fernando Llorente: la reazione… - napolista : Mattino: Milik scivola dietro a Llorente per le scelte di Gattuso al Camp Nou Lo spagnolo si sta allenando e partir… - maxmassi969 : RT @OCardinal17: Llorente anziché Milik in panchina, ci sto -