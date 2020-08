Meteo BARI: PEGGIORA a suon di acquazzoni, temperature in calo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Meteo su BARI vede instabilità in aumento che raggiungerà la fase acuta tra giovedì, con temporali anche frequenti. Negli ultimi giorni della settimana si avrà un graduale miglioramento con ritorno ad un contesto estivo. Mercoledì 5: nubi sparse con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da 21°C a 26°C. Pressione atmosferica media: 1008 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 8 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 3400 metri. Giovedì 6: nuvoloso con temporali, ventoso. Stima Pioggia 18 mm. Temperatura da 20°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 16 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 3600 metri. Venerdì 7: poco nuvoloso con temporali, ventoso. Stima Pioggia 6 mm. Temperatura ... Leggi su meteogiornale

