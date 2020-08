Massa, "Se suo figlio è malato lo tenga a casa": insultata una madre in spiaggia (Di mercoledì 5 agosto 2020) La storia raccontata dal Tirreno: la donna, che proteggeva il bambino reduce da un trapianto, presa a male parole da due turiste senza mascherina Leggi su repubblica

Massa, "Se suo figlio è malato lo tenga a casa": insultata una madre in spiaggia

Succede a Massa, in spiaggia, in mezzo alla folla dei bagnanti che camminano sulla riva. "Se suo figlio è malato lo tenga chiuso in casa", si sente dire una madre che proteggeva il suo bambino reduce ...

Succede a Massa, in spiaggia, in mezzo alla folla dei bagnanti che camminano sulla riva. "Se suo figlio è malato lo tenga chiuso in casa", si sente dire una madre che proteggeva il suo bambino reduce ...