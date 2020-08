Manila Nazzaro: il no di Lorenzo Amoruso spiazza tutti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Manila Nazzaro e Francesco Amoruso si sono rivelati la coppia più solida dell’edizione appena passata di Temptation Island. Eppure lui mette il freno ad un certo argomento. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, reduci da Temptation Island, sulle pagine del settimanale Chi parlano del loro matrimonio e dei figli. L’esperienza con il reality è stata utile per cementare il rapporto. Lorenzo Amoruso però confessa di sentirsi pronto a sposarla ma non a pensare di allargare la famiglia; il motivo? Ora la coppia ha trovato un suo equilibrio, quindi per il momento lui sente di mettere un freno a questa ipotesi. Nel corso della trasmissione sono emersi i problemi tipici di una coppia che deve affrontare la ... Leggi su bloglive

