MAN CITY (Di mercoledì 5 agosto 2020) di Gianmarco Marchini L'abisso scavato dal Liverpool in Premier è una ferita ancora aperta nell'orgoglio di Pep Guardiola. Il suo CITY non può davvero valere il -18 accumulato su Klopp: e il manager ... Leggi su quotidiano

SMManCity : Sergi Roberto agent denies Manchester City interest - Deborah_Juve : RT @cirtnecj: @VlnN94 Matuidi PSG De Sciglio Milan Danilo Man City - PierDeSciglio : RT @cirtnecj: @VlnN94 Matuidi PSG De Sciglio Milan Danilo Man City - VlnN94 : RT @cirtnecj: @VlnN94 Matuidi PSG De Sciglio Milan Danilo Man City - cirtnecj : @VlnN94 Matuidi PSG De Sciglio Milan Danilo Man City -

Ultime Notizie dalla rete : MAN CITY

L’abisso scavato dal Liverpool in Premier è una ferita ancora aperta nell’orgoglio di Pep Guardiola. Il suo City non può davvero valere il -18 accumulato su Klopp: e il manager catalano ha smania di ...DANILO: da un giocatore con la sua esperienza (Porto, Real Madrid e Man City) la Juve si aspettava molto di piu'. Fa rimpiangere Cancelo, non delude troppo ma non esalta mai. PAQUETA': L'oggetto ...