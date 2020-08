Le parole miste a silenzi del cronista «esploratore» (Di giovedì 6 agosto 2020) Sergio Zavoli è stato un genio. Sì, un genio, come lui del resto amava definire il suo amico Federico Fellini. Entrambi legati a Rimini, ma poi andati altrove, pur mantenendo intatta quella particolare cifra romagnola: sognatrice, un po’ malinconica, attenta – però – alle cose di questa terra. Per esempio, andare a pranzo o a cena con Zavoli era quasi una forma di educazione sentimentale. Sentirlo parlare di tutto, tra una portata e l’altra (menù sempre completo), era una delle … Continua L'articolo Le parole miste a silenzi del cronista «esploratore» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : parole miste

Il Manifesto

Sergio Zavoli è stato un genio. Sì, un genio, come lui del resto amava definire il suo amico Federico Fellini. Entrambi legati a Rimini, ma poi andati altrove, pur mantenendo intatta quella particolar ...(QUOTIDIANO.NET) Ma anche perché condurre una monoposto in quelle condizioni, soprattutto nei tratti misti di Silverstone, non è affatto un gioco da ragazzi. Calvario Vettel. L’altra faccia della ...