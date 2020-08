Il focolaio a Pigna in Liguria (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Asl 1 Imperiese sta tracciando i clienti che tra il 31 luglio e il 2 agosto hanno frequentato l’Osteria Martini di Pigna in Liguria per alcuni casi di positivi al coronavirus collegati al locale. I casi sono stati riscontrati a Pigna, in val Nervia, nell’entroterra di Ventimiglia. L’Asl 1 Imperiese ha così disposto un’attività di tracciamento dei contatti, estesa ai clienti che hanno frequentato l’Osteria Martini tra il 31 luglio e il 2 agosto scorsi. “Coloro che non sono ancora stati contattati dall’Asl 1, sono invitati ad autosegnalarsi – è scritto in una nota della direzione sanitaria – possibilmente entro il 7 agosto, contattando il Dipartimento di Prevenzione al numero di telefono 0184 534966 oppure inviando una mail a: ... Leggi su nextquotidiano

Twittytwitty17 : RT @Miti_Vigliero: Il focolaio a Pigna in Liguria L’Asl 1 Imperiese sta tracciando i clienti che tra il 31 luglio e il 2 agosto hanno freq… - Miti_Vigliero : Il focolaio a Pigna in Liguria L’Asl 1 Imperiese sta tracciando i clienti che tra il 31 luglio e il 2 agosto hanno… - clikservernet : Il focolaio a Pigna in Liguria - neXtquotidiano : Il focolaio a Pigna in #Liguria -

Ultime Notizie dalla rete : focolaio Pigna Il focolaio a Pigna in Liguria next Il focolaio a Pigna in Liguria

L’Asl 1 Imperiese sta tracciando i clienti che tra il 31 luglio e il 2 agosto hanno frequentato l’Osteria Martini di Pigna in Liguria per alcuni casi di positivi al coronavirus collegati al locale. I ...

L’Asl 1 Imperiese sta tracciando i clienti che tra il 31 luglio e il 2 agosto hanno frequentato l’Osteria Martini di Pigna in Liguria per alcuni casi di positivi al coronavirus collegati al locale. I ...