Hamilton doveva ricevere una penalità per la gomma bucata? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Formula 1, GP di Silverstone: Hamilton doveva ricevere una penalità per aver guidato con una gomma bucata? Dopo l’incredibile GP di Silvertone, vinto da Hamilton su tre ruote, qualcuno ha ipotizzato che il campione della Mercedes dovesse o potesse ricevere una penalità per aver guidato una gomma bucata. Ipotesi forse neanche presa in considerazione dai commissari di gara che in effetti non hanno rintracciato violazioni nell’ultimo folle giro del pilota. Di seguito video dell’ultimo giro di Hamilton condiviso dal pilota sul proprio profilo ufficiale. That last lap almost had me We still got this I can’t express how grateful I am to all the fans, and to my incredible team. ... Leggi su newsmondo

Abbiamo compiuto progressi, ma non dobbiamo perdere di vista i nostri rivali di adesso né il livello di competitività di Mercedes in tutte le circostanze”. Il pilota australiano sembrava avere più rit ...

La Pirelli ha dichiarato che un utilizzo eccessivo delle mescole abbia causato i problemi sulle vetture di Hamilton, Bottas e Sainz, e certamente la corda è stata tirata più del dovuto.

