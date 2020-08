Gruppo BMW - Trimestrale in perdita, ma restano confermati i target per il 2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dal mondo dell'auto continuano ad arrivare indicazioni negative sul secondo trimestre e sull'impatto della crisi sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus. L'ultimo grande costruttore a pubblicare conti in consistente perdita è stato il Gruppo BMW, capace comunque di fornire buone prospettive per l'intero anno grazie ai risultati dei primi tre mesi e alle buone aspettative per il secondo semestre.I dati trimestrali. Nello specifico il costruttore bavarese ha subito, tra aprile e giugno, un calo delle vendite globali del 25,3% (in tutto, 485.464 unità), mentre i ricavi sono scesi del 22,3% a quota 19,97 miliardi di euro. La flessione è stata ben più pesante per le sole attività automotive: il fatturato è peggiorato del 34,2%, a 14,88 miliardi, e a pagarne le conseguenze è la redditività: il ... Leggi su quattroruote

