‘Gf Vip 3’, Benedetta Mazza si è fidanzata con l’ex di una famosa cantante! (Foto) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Abbiamo conosciuto meglio Benedetta Mazza nel corso della terza edizione del Grande Fratello Vip, dove sembrava essersi una bella cotta per il compagno di avventura Stefano Sala. Tra uno scherzo e l’altro i due si sono avvicinati pericolosamente all’interno della Casa più spiata d’Italia nonostante il modello fosse fidanzato con Daria Dereviankina e una volta usciti dal reality show i due hanno anche provato a darsi una possibilità. Lontano dalle telecamere, però, la magia che li univa nel programma a quanto pare è scomparsa e Stefano è corso a riprendersi la sua Dasha con cui è convolato a nozze la scorsa estate in gran segreto e dalla quale ha avuto anche il suo secondo figlio, Damian, che andrà a far compagnia alla bellissima Sofia, avuta da una precedente relazione con Dayane ... Leggi su isaechia

