Fortnite: un grandissimo successo per la prima Open Fiber Cup (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si è conclusa con una straordinaria partecipazione la prima Open Fiber Cup - competizione che ha visto i player sfidarsi online a Fortnite - e che passerà alla storia degli esport come il più grande torneo di Fortnite giocatosi in Italia!L'Open Fiber Cup, realizzata in collaborazione con ESL Italia, si è tenuta per 5 settimane in modalità cross-platform - sistema che consente a tutti di partecipare da qualsiasi piattaforma sfidando gli avversari - e la tipologia di gioco prescelta per tutti e 5 i tornei singoli è stata la "Solo".I numeri registrati sono stati particolarmente significativi: oltre 5.200 iscritti provenienti da ogni parte d'Italia e più di 1.720.000 visualizzazioni nel corso del torneo!Leggi altro... Leggi su eurogamer

Kenshi Yonezu pronto a debuttare su Fortnite! Powned.it Fortnite: un grandissimo successo per la prima Open Fiber Cup

Fortnite non funziona: Aggiornamento 13.40 in arrivo, server offline 0

Fortnite non funziona ... vetture con cui spostarsi all'interno della mappa di gioco ormai per gran parte asciutta. Saranno introdotte anche le pompe di benzina e le taniche, per rifornire ...

