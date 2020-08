Formula 1, Leclerc riparte dal podio di Silverstone: “ci ha dato morale, adesso guai a ripetere gli stessi errori” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un podio importante quello conquistato da Charles Leclerc domenica scorsa a Silverstone, un risultato che il monegasco ha intenzione di ripetere anche in questo week-end, dal momento che si corre sulla stessa pista per il GP del 70° anniversario. Charles Coates/Getty ImagesUna buona occasione da non lasciarsi sfuggire per Leclerc, impaziente di tornare a guidare: “per la seconda volta in questa stagione gareggiamo sulla stessa pista per due domeniche consecutivamente. Fortunatamente siamo a Silverstone, un tracciato sul quale è sempre bello guidare e dove abbiamo ottenuto un podio che ha dato morale a tutta la squadra. Il lavoro svolto la settimana scorsa potrà essere un’ottima base di partenza per il ... Leggi su sportfair

