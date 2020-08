FEFF D’ESTATE: giovedì 6 agosto eventi asiatici a Udine (Di mercoledì 5 agosto 2020) sp-01Domani giovedì 6 agosto secondo e ultimo appuntamento nel giardino “Loris Fortuna” con FEFF D’ESTATE, che per 2 giorni ha tinto d’Oriente il cuore della città (in attesa dell’edizione 2021 del festival!). L’evento è organizzato in collaborazione con Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Cinema, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine – Assessorati alla Cultura e al Turismo, Fondazione Friuli, Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Confartigianato Udine, PromoTurismo FVG e con il supporto degli sponsor del ventiduesimo FEFF. Dopo il “Wellness”, ecco una giornata “All’aria aperta”, che si ... Leggi su udine20

MENUETTOit : #Food e #Music: A Udine conto alla rovescia per Feff d'estate -

Ultime Notizie dalla rete : FEFF D’ESTATE Gli 8 paperoni Usa diventati ancora più ricchi con l’emergenza Covid-19 (e c’è anche un italiano) Corriere della Sera