F1, Leclerc: “Essere un pilota della Ferrari è un sogno che si realizza e una responsabilità” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Charles Leclerc è reduce da un podio importante ottenuto nel Gran Premio di Gran Bretagna e in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha raccontato tutta l’emozione e il senso di responsabilità di essere il pilota della Ferrari anche per i prossimi anni: “La macchina rossa, anche prima di sapere che si chiamasse Ferrari, era la mia magnifica ossessione. Un onore certamente. E sicuramente anche una grande responsabilità perché comunque la Ferrari rimane la Ferrari. E’ stato un sogno arrivare fin qui. E sono consapevole che è il sogno di tanti arrivare a Maranello. Dunque sento la responsabilità di portare in alto il nome della Ferrari. ... Leggi su sportface

