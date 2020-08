Europa League: stasera Inter-Getafe in diretta su Sky (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo il lungo stop, da oggi torna in campo l'Europa League, che vede due italiane in corsa. Si tratta dell'Inter di Antonio Conte e della Roma di Paulo Fonseca, entrambe impegnate negli ottavi di finale (nella inedita versione di gara unica). Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky, in particolar modo su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche in 4K HDR con Sky Q satellite e in streaming su Now Tv. stasera, mercoledì 5 agosto, tocca all’Inter, che alle 21 sfiderà il Getafe per il passaggio del turno. Telecronaca di Federico Zancan e Fernando Orsi. pubblicato su TVBlog.it 05 agosto 2020 08:53. Leggi su blogo

MatteoBarzaghi : Oggo pomeriggio colloquio cordiale tra il Presidente Steven Zhang e l’allenatore Antonio Conte. È emersa la volontà… - Inter : ?? | VIAGGIO Squadra in partenza: domani #InterGetafe ?? ?? - DiMarzio : #Inter | Colloquio Conte-Zhang: emersa la volontà di concentrarsi esclusivamente sull'Europa League - sportli26181512 : Europa League, ottavi 2020: calendario e orari delle partite di oggi e domani: Quattro partite si giocano nella gio… - OdeonZ__ : Europa League e Champions, il calendario delle partite di agosto -