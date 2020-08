Da Tortu a Desalu, un mercoledì in pista ad alta velocità (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un mercoledì grandi firme tra Svizzera e Trentino. Oggi è il giorno di tre big azzurri in pista: Filippo Tortu nei 100 metri a Langenthal, in Svizzera, Fausto Desalu al debutto stagionale nei 200 ... Leggi su quotidiano

Atletica, Filippo Tortu torna in pista: domani 100 a Lagenthal con Desalu. Yeman Crippa prova i 1500 a Rovereto

Riflettori puntati soprattutto su Filippo Tortu che correrà i 100 metri a Langenthal (Svizzera ... Sono sereno, come sempre, e aspetto di vedere quello che succede”. Anche Fausto Desalu sarà a ...

