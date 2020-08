Conte: “E’ stata una partita sporca. Sanchez? Un plauso alla società per come ha chiuso questa operazione” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Antonio Conte dopo la vittoria contro il Getafe ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “L’abbiamo vissuta con qualche difficoltà, sono partiti forti e noi siamo usciti un po’ male all’inizio. Sono partiti meglio, anche di gamba. Poi abbiamo iniziato a giocare, abbiamo fatto gol ma è stata una partita sporca così come ce l’aspettavamo. I ragazzi stanno dimostrando di crescere nella cattiveria, di non concedere gol. Questo è uno step che ci è mancato durante l’anno, adesso lo stiamo acquisendo. Queste partite dentro o fuori sono anche importanti per far più esperienza. Lukaku? Poteva essere una serata migliore, ha fatto un bel gol andando in profondità. Ha ritardato un po’ a entrare in partita, poi ... Leggi su alfredopedulla

