Caronia (Messina) – Scompare madre e bimbo di 4 anni: appello del marito ”Tornate a casa” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Eʼ stato solo un piccolo incidente, non ti succede niente”: con queste parole lʼuomo cerca di rassicurare la donna dispersa da lunedì con il suo bimbo di 4 anni. “Viviana, ascoltami bene. Torna a casa. E’ stato solo un piccolo incidente, non ti succede niente, né a te, né al bambino, né a me. Stai … Leggi su periodicodaily

emergenzavvf : #Messina #4agosto, #vigilidelfuoco impegnati con cinofili, esperti in topografia e droni per la ricerca di una mamm… - nanku_runaisa : RT @Emergenza24: [05.08-21:30] CERCHIAMO DONNA (43 anni) #SCOMPARSA con FIGLIO di 4 ANNI da #Caronia #Messina 03.08.2020 - Informazioni e a… - Ralfmacher : RT @Emergenza24: [05.08-21:30] CERCHIAMO DONNA (43 anni) #SCOMPARSA con FIGLIO di 4 ANNI da #Caronia #Messina 03.08.2020 - Informazioni e a… - GINA32451015 : RT @Emergenza24: [05.08-21:30] CERCHIAMO DONNA (43 anni) #SCOMPARSA con FIGLIO di 4 ANNI da #Caronia #Messina 03.08.2020 - Informazioni e a… - Antonio52437292 : RT @Emergenza24: [05.08-21:30] CERCHIAMO DONNA (43 anni) #SCOMPARSA con FIGLIO di 4 ANNI da #Caronia #Messina 03.08.2020 - Informazioni e a… -