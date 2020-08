Calcio Napoli, l’agente di Insigne: “Proverà ad essere a Barcellona” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Niente allenamento ma terapie e palestra oggi per il capitano del Calcio Napoli, che sta facendo di tutto per poter essere al fianco dei suoi compagni nella sfida di Champions. Niente allenamento in gruppo per Lorenzo Insigne che prosegue il suo lavoro personalizzato per cercare di recuperare dalla lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro … Leggi su 2anews

Napoli con il dubbio Insigne in vista del match del Camp Nou. Il capitano azzurro non ha partecipato all'allenamento in campo e alla partitella ma ha fatto terapie e lavoro in palestra, per cercare di ...

Cavani pronto a tornare: chiede un super ingaggio per rivederlo in serie A

Edinson Cavani è pronto a tornare in Serie A. Cavani potrebbe ritrovare i tifosi del Napoli, questa volta però da avversario. L’attaccante uruguaiano è stato, infatti, offerto alla Lazio. A riportare ...

