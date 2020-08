Bulgaria, stadi riaperti al 50%: fino a 1.000 tifosi a settore e distanziamento di 1.5 metri (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Governo bulgaro ha emesso un ordine, secondo quanto riportato da Sportal.bg, per consentire la riapertura degli stadi al 50% della loro capacità. Leggi su tuttonapoli

Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Bulgaria, stadi riaperti al 50%: fino a 1.000 tifosi a settore e distanziamento di 1.5 metri - tuttonapoli : Bulgaria, stadi riaperti al 50%: fino a 1.000 tifosi a settore e distanziamento di 1.5 metri -

Ultime Notizie dalla rete : Bulgaria stadi

TUTTO mercato WEB

La Bulgaria decide di sfidare il virus permettendo il ritorno negli stadi ai tifosi per seguire il massimo campionato di calcio nazionale, che avrà inizio venerdì. Gli stadi di calcio bulgari potran ...Il prolungamento di tre mesi per Conte è «inevitabile perché il virus circola ancora». Tanti gli aspetti che il governo affronterà con i poteri speciali per accelerare gare e provvedimenti ...