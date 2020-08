BlizzCon tornerà come un evento digitale il prossimo anno (Di mercoledì 5 agosto 2020) Blizzard ha confermato che la BlizzCon del prossimo anno sarà evento online a causa della pandemia di Covid-19. La convention annuale è stata annullata per quest'anno e tornerà in questa "nuova veste" nel 2021. Durante la recente conference call, il presidente di Blizzard J. Allen Brack ha confermato che l'evento si terrà "all'inizio del 2021".Brack ha dichiarato: "Abbiamo annunciato che non avremo riunito la community questo autunno, ma stiamo programmando di incanalare lo spirito della BlizzCon in un evento virtuale all'inizio del prossimo anno. Siamo davvero fortunati ad avere una community appassionata e impegnata che non vede l'ora di vedere cosa stiamo creando e su cosa stiamo ... Leggi su eurogamer

