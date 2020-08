Bimbo di 10 mesi in coma in terapia intensiva: colpa di una capsula di detersivo liquido (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il piccolo Pearce Shepherd ha ingerito una dote di detersivo per poi essere ricoverato d’urgenza in ospedale con stomaco e polmoni danneggiati E’ in coma Pearce Shepherd, il bambino di 10 mesi che ha morso una capsula liquida di detersivo mentre la madre era di spalle. L’incidente è avvenuto lo scorso 31 luglio in Scozia … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

