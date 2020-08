Bimba di 2 anni brutalmente aggredita in casa, muore in ospedale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Non ce l’ha fatta la piccola Lola. La Bimba di 2 anni ferita mortalmente da due persone mentre era in casa è morta dopo 4 giorni di ricovero. La storia della piccola Lola James, Bimba di 2 anni deceduta nell’ospedale di Haverfordwest dopo aver subito una brutale aggressione, ha sconvolto tutta la Gran Bretagna. La … Leggi su viagginews

