Antitrust: Sixthcontinent denuncia a Commissione Ue operato Agcm (Di mercoledì 5 agosto 2020) Milano, 5 ago. (Adnkronos) – “Nel dicembre 2019, su segnalazione di alcuni utenti, l’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento di indagine che ipotizza la violazione di alcune norme del Codice del consumo da parte di Sixthcontinent Europe, piattaforma di social commerce. Il procedimento è ancora in corso, ma, essendosi ormai conclusa la fase istruttoria, dovrebbe essere imminente il provvedimento finale”. Fin da ora, però, Sixthcontinent “rileva che nel procedimento istruttorio si sono verificate anomalie tali da mettere in dubbio la correttezza e l’imparzialità degli uffici inquirenti”. In particolare, nel corso dei nove mesi di pendenza dell’indagine, “numerosi atti coperti dal più rigoroso segreto istruttorio sono diventati ... Leggi su calcioweb.eu

Ecommerce, Sixthcontinent si rivolge all'Ue: "L'operato dell'Antitrust non è stato corretto"

Sixthcontinent, la società attiva nell'acquisto di shopping card finita nel mirino dell"Autorità Garante della Concorrenza che a febbraio ha adottato un provvedimento cautelare, ha deciso di di presen ...

