Allerta Meteo Puglia: codice giallo per temporali esteso su tutta la regione per le prossime 48 ore (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il centro funzionale decentrato della regione Puglia ha esteso l’Allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale, dalla serata di oggi e per le successive 48 ore. L’annuncio in una nota della regione.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia ha esteso l’ALLERTA GIALLA per temporali su tutto il territorio regionale, dalla serata di oggi, 5 agosto 2020 e per le successive 48 ore.

Un minimo, isolatosi da una saccatura di origine nord-atlantica e posizionato sull’Italia centrale, è causa di spiccata instabilità atmosferica su gran parte delle regioni centro-meridionali. Per le g ...

