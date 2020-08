Adriano in radio con il singolo “Tropical Beach” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Adriano in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il singolo Tropical Beach: il brano è il bonus track dell’EP d’esordio E’ online su tutte le piattaforme digitali “Tropical Beach”, il nuovo singolo e video del cantautore siciliano Adriano. A quasi quattro mesi di distanza dall’uscita del suo EP d’esordio, “Galleggiare”, Adriano ritorna con un brano estivo… L'articolo Adriano in radio con il singolo “Tropical Beach” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Adriano Celentano - Per averti -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Adriano Celentano - L'emozione Non Ha Voce -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Adriano Celentano - Per averti -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Adriano Celentano - Per averti -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - Bulla_Adriano : RT @FBigliardo: ?????? #Legaladrona ?????? ??Fondi #Lega, dal partito 39 versamenti sospetti. Tra il 6 giugno del 2019 e il 7 maggio 2020: ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Adriano radio Adriano in radio con il singolo “Tropical Beach” Corriere Nazionale Chi è Rosita, la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori

Nata a Milano il 17 febbraio 1965, Rosita è la figlia maggiore di Adriano Celentano, l’inossidabile Molleggiato, e di Claudia Mori. I suoi fratelli sono Giacomo e Rosalinda. La primogenita di uno dei ...

Metti una sera con Marzullo e Galliani

Pontremoli (Massa), 3 agosto 2020 - La lingua sul tapis roulant del parlato si allena spesso a rivoltare come un calzino metafore e cliché. Un gioco d’autore che vede protagonista il punto interrogati ...

Nata a Milano il 17 febbraio 1965, Rosita è la figlia maggiore di Adriano Celentano, l’inossidabile Molleggiato, e di Claudia Mori. I suoi fratelli sono Giacomo e Rosalinda. La primogenita di uno dei ...Pontremoli (Massa), 3 agosto 2020 - La lingua sul tapis roulant del parlato si allena spesso a rivoltare come un calzino metafore e cliché. Un gioco d’autore che vede protagonista il punto interrogati ...