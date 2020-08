Adescata in rete e stuprata per mesi da tre anziani: la vittima ha 20 anni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tre uomini di 59, 64 e 82 anni avrebbero ripetutamente violentato una 20enne affetta da disabilità cognitiva dopo averla Adescata in rete e raggirata Hanno abusato di lei in tre, tutti anziani, incuranti del fatto che fosse disabile. La vittima è una ragazza di Trento di soli 20 anni, affetta da una disabilità cognitiva e … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Adescata rete “Psicosetta” di Novara, vittime adescate tramite una rete di psicologhe Imola Oggi Trento, ragazza disabile violentata da 3 uomini anziani: per oltre un anno è stata minacciata e stuprata

Le violenze andavano avanti da tempo, da un anno circa, secondo la polizia. La donna sarebbe stata adescata in rete e poi raggirata e minacciata prima degli abusi. L'ipotesi è che possano esserci ...

Una figlia in vendita film Rete 4 – trama, cast, finale

Rete 4 propone oggi il film tv dal titolo Una figlia in vendita. La pellicola di genere thriller è datata 2017 ed ha la durata di un’ora e 30 minuti. La produzione è canadese. Il film in precedenza, f ...

Le violenze andavano avanti da tempo, da un anno circa, secondo la polizia. La donna sarebbe stata adescata in rete e poi raggirata e minacciata prima degli abusi. L'ipotesi è che possano esserci ...Rete 4 propone oggi il film tv dal titolo Una figlia in vendita. La pellicola di genere thriller è datata 2017 ed ha la durata di un’ora e 30 minuti. La produzione è canadese. Il film in precedenza, f ...