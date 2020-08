Vittorio Sgarbi sbotta in diretta nel programma di Adriana Volpe: “Chi ca**o sei tu? Capra!” (Di martedì 4 agosto 2020) Sgarbi a Viola durante il programma di Adriana Volpe: “Ma chi ca**o sei?” Vittorio Sgarbi si è esibito in un nuovo show nel corso del programma condotto da Adriana Volpe su TV8. Ospite in studio, il parlamentare e critico d’arte ha insultato Alessio Viola, al timone della trasmissione insieme a Volpe. “Se penso che con le tasse che pago contribuisco al suo stipendio, cambierei Paese”, ha detto Viola. A quel punto, Sgarbi è esploso “Ma tu chi caz*** sei? Sei qua a fare polemica apposta, ti stai agitando per dire stupidaggini col cervello inesistente che hai. Sei una nullità. Lo stipendio di cui parli non lo paghi tu. Capra ... Leggi su tpi

E a proposito di ospiti notevoli accolti negli studi di Tv8, un nome ricorrente nelle ultime ore è quello di Vittorio Sgarbi. La sua presenza ha acceso, come di consueto, gli animi in studio ...

