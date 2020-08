Violenza donne: Commissione Senato, indagine su femminicidi (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA, 04 AGO - La Commissione di inchiesta del Senato sul femminicidio e la Violenza di genere ha deliberato oggi all'unanimità l'avvio di un'indagine conoscitiva sui femminicidi registrati nel 2017-... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

HuffPostItalia : La figlia di Erdogan difende la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne - RaiNews : L'organizzazione guidata dalla figlia maggiore del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha diffuso un comunicato i… - Open_gol : Prigioniere in casa o costrette ad affrontare gravidanze a rischio. Una pandemia parallela che colpisce solo le don… - pairsonnalitesF : Violenza donne, la figlia di Erdogan difende la Convenzione di Istanbul: Ma poi, il giorno dopo su Twitter, la stes… - marcello_salvi : RT @Anpinazionale: Non chiedetelo al Sindaco, ma alla storia. Alle donne e ai bambini massacrati, agli oppositori torturati, agli orrori de… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza donne

L'Espresso

Che cosa è successo? Veronica ha pubblicato un messaggio contro la violenza sulle donne. Un messaggio di carattere generale, ma che i suoi followers hanno interpretato in maniera del tutto errata come ...In questi giorni Barbara De Rossi ha rilasciato un’intervista a “Libero“, in cui parla del tema molto delicato delle molestie. Negli ultimi anni l’argomento è tornato in voga con il Movimento Me Too, ...