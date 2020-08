Violentano ragazza disabile 20enne in 3. Tra loro un 82enne. “Non poteva reagire” (Di martedì 4 agosto 2020) Tre uomini incensurati, di cui due fratelli di 64 e 59 anni, e un ansiano di 82 anni, sono stati posti in arresto dalla Polizia di Trento. L’accusa è pesantissima: violenza sessuale di gruppo aggravata e minacce. La vittima in questione è una ragazza disabile di soli 20 anni. La 20enne è affetta da disabilità cognitiva e sarebbe stata vittima perfetta di protratti e ripetuti abusi e violenze da parte del triangolo composto dagli uomini. A lanciare l’allarme è stata la la mamma adottiva della ragazza a seguito di comportamenti insoliti da parte della giovane. I comportamenti si riferiscono alla sfera dell’online, spesso e volentieri mediatrice di questi episodi aberranti. La mamma della 20enne si era rivolta immediatamente alla Polizia Postale ... Leggi su caffeinamagazine

