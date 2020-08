Usa, diffuso un nuovo video sull’arresto di Floyd: “Non sparatemi” (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA – “Per favore non sparate, non sparate! Mi hanno già sparato in passato… E mia madre è morta da poco”. Queste le parole pronunciate da George Floyd negli istanti precedenti all’arresto da parte di quattro agenti di Minneapolis, in Minnesota. L’afroamericano di 46 anni perderà la vita poco dopo, il 25 maggio scorso, mentre era in custodia della polizia. Leggi su dire

IlNasara : Gridiamo da un po' (e a ragione) #FreePatrick ma c'è un uomo detenuto in modo altrettanto illegale in Inghilterra,… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: #DeborahBirx si trova al centro delle polemiche di #Trump, perchè, per la prima volta, ha ammesso che il #Covid_19 è co… - esajas1 : @Libero_official #DeborahBirx si trova al centro delle polemiche di #Trump, perchè, per la prima volta, ha ammesso… - esajas1 : @pbecchi #DeborahBirx si trova al centro delle polemiche di #Trump, perchè, per la prima volta, ha ammesso che il… - esajas1 : @VittorioSgarbi #DeborahBirx si trova al centro delle polemiche di #Trump, perchè, per la prima volta, ha ammesso c… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa diffuso Usa, diffuso un nuovo video sull'arresto di George Floyd Redattore Sociale USA - La legalizzazione della marijuana ha fatto calare i profitti dei cartelli messicani

La domanda di marijuana illegalmente trafficata dal Messico continuerà a diminuire man mano che il movimento di legalizzazione si diffonde, afferma una nuova ricerca del Congresso. Con un numero ...

USA: continua l’impennata di casi, Trump critica pubblicamente un’altra esperta

Donald Trump ha fortemente criticato la dottoressa Deborah Birx, la coordinatrice della task force contro il coronavirus della casa bianca, in un tweet del 4 agosto. In questo caso, il presidente se l ...

La domanda di marijuana illegalmente trafficata dal Messico continuerà a diminuire man mano che il movimento di legalizzazione si diffonde, afferma una nuova ricerca del Congresso. Con un numero ...Donald Trump ha fortemente criticato la dottoressa Deborah Birx, la coordinatrice della task force contro il coronavirus della casa bianca, in un tweet del 4 agosto. In questo caso, il presidente se l ...