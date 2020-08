Trump sicuro: “A Beirut e’ stato un attentato” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Secondo i nostri generali e’ stata un attentato”. Con queste parole il presidente americano Donald Trump ha rivelato ai giornalisti le prime indicazioni dei capi delle forze armate Usa sulle esplosioni a Beirut. Affermazioni che, non fosse altro per la tempistica, promettono di scatenare enormi polemiche visti i delicati equilibri internazionali della zona in questione. LEGGI ANCHE > https://www.giornalettismo.com/esplosione-Beirut-ipotesi-video/ Beirut, Trump IPOTIZZA UNA BOMBA Ai giornalisti presenti per la conferenza stampa, Trump ha rivelato che vista la potenza dell’esplosione, mostrata dalle migliaia di video apparsi sui social media nelle ore successive al botto, i generali americani ipotizzano che si tratti “un qualche tipo di bomba”. ... Leggi su giornalettismo

