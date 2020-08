Tre anni fa il sequestro della nave “Iuventa”: in 10 ancora sotto inchiesta (Di martedì 4 agosto 2020) Nel primo pomeriggio del 2 agosto 2017 la nave di ricerca e soccorso “Iuventa” veniva posta sotto sequestro dalla procura di Trapani. Da allora, 10 membri dell'equipaggio (nella foto di Paul LovisWagner alcuni di loro) sono sotto inchiesta per “favoreggiamento dell'immigrazione irregolare” in Italia e rischiano fino a 20 anni di carcere. La procura di Trapani sostiene che durante tre operazioni di salvataggio portate a termine nel 2016 e nel 2017, l'equipaggio della “Iuventa” organizzò la (...) - Attualità / Immigrazione, ONG, Immigrati, inchiesta, Matteo Salvini, , Strage migranti mediterraneo Leggi su feedproxy.google

DiMarzio : Il nuovo contratto di @Alexis_Sanchez con l’@Inter sarà di 7 milioni netti a stagione per tre anni @SkySport #calciomercato - OfficialSSLazio : ?????? Tre anni di @FelipaoCaicedo! #FeliPanther #CMonEagles ?? - AlfredoPedulla : #Sanchez, che svolta! Sta risolvendo con il #ManchesterUnited, poi tre anni con l’#Inter! @tvdellosport - nonnageca : RT @lucabattanta: Parma, getta transenne sui binari: evitato il deragliamento a un treno regionale. Un carabiniere è sceso sui binari ed è… - Rubra5 : RT @PossidonioGiord: Si tratta di quel #Rixi che si è beccato una condanna a tre anni e cinque mesi di reclusione e l'interdizione perpetua… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre anni Rischia di annegare nella piscina di casa, bimba di tre anni all'ospedale IlPiacenza L'ideatore dell'attacco hacker a Twitter sarebbe un minorenne (che ora rischia grosso)

Si tratta di tre ragazzi, uno dei quali minorenne e che sarebbe l'ideatore e l'autore dell'attacco. La violazione dei sistemi di sicurezza della piattaforma social sarebbe stata possibile al phishing ...

Due agosto, Bologna ricorda la strage Crimi: «Oggi si può solo chiedere scusa»

Bologna ricorda, 40 anni dopo. In un caldo torrido come quel 2 agosto 1980 quando una bomba nella sala d’aspetto sul primo binario uccise 85 persone e ne ferì oltre 200. Per la prima volta Bologna non ...

Si tratta di tre ragazzi, uno dei quali minorenne e che sarebbe l'ideatore e l'autore dell'attacco. La violazione dei sistemi di sicurezza della piattaforma social sarebbe stata possibile al phishing ...Bologna ricorda, 40 anni dopo. In un caldo torrido come quel 2 agosto 1980 quando una bomba nella sala d’aspetto sul primo binario uccise 85 persone e ne ferì oltre 200. Per la prima volta Bologna non ...