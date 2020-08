Traffico Roma del 04-08-2020 ore 17:30 (Di martedì 4 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio hai trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare senza particolari disagi aumenta il Traffico in carreggiata esterna tra via Cristoforo Colombo e la diramazione Roma Sud sulla percorso Urbano della Roma Teramo ricordiamo il proseguimento dei lavori per il rinnovo dell’ asfalto a Tra la barriera di Roma Est e Viale Palmiro Togliatti in direzione della tangenziale est in questo caso raccomandiamo sempre prudenza per la chiusura delle corsie centrali e per le possibili difficoltà in caso di maggior Traffico prudenza sulla Pontina dove per un incidente per un incendio si viaggia in coda tra il raccordo è Castel di Decima verso Pomezia e tra il bivio per la pratica di mare Tor de’ Cenci verso il centro città in Prati ... Leggi su romadailynews

GDF : #GDF #Roma: traffico internazionale di #cherosene rubato alla #NATO. Un #arrestato e 14 #denunciati. #NoiconVoi - LuceverdeRadio : RT @LuceverdeRoma: #Roma #incendio #stradachiusa - SS148 Via Pontina ? altezza di Castel di Decima > Roma ? ?? al chilometro 17+800 traffi… - LuceverdeRoma : #Roma #incendio #stradachiusa - SS148 Via Pontina ? altezza di Castel di Decima > Roma ? ?? al chilometro 17+800 t… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - astralmobilita : ???? #FL5 #Roma #Civitavecchia #Grosseto #Pisa Il traffico è rallentato per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 04-08-2020 ore 13:30 RomaDailyNews Roma, nuovo rogo nel bosco di Monte Ciocci. Incendio a Le Rughe, vivaio evacuato

Brucia ancora il bosco di Monte Ciocci, nel municipio XIV, a Roma Nord. Dopo il rogo della scorsa settimana, le fiamme sono divampate in prossimità di via Domizia Lucilla. Dalle 12 sono al lavoro cinq ...

Fase 3: compagnie low cost, no al distanziamento in aereo

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - I vettori aerei low cost "sono preoccupati ... Volotea e Vueling rappresenta oltre il 50% del traffico in Italia. "Migliaia di persone sarebbero costrette adesso a rinunciare a ...

Brucia ancora il bosco di Monte Ciocci, nel municipio XIV, a Roma Nord. Dopo il rogo della scorsa settimana, le fiamme sono divampate in prossimità di via Domizia Lucilla. Dalle 12 sono al lavoro cinq ...(ANSA) - ROMA, 04 AGO - I vettori aerei low cost "sono preoccupati ... Volotea e Vueling rappresenta oltre il 50% del traffico in Italia. "Migliaia di persone sarebbero costrette adesso a rinunciare a ...