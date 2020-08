Scissione nella Lega? Zaia ride (e smentisce) (Di martedì 4 agosto 2020) “È quello che spera qualcuno”, risponde il governatore del Veneto, Luca Zaia, a qualche retroscena giornalistico che lo dà in rotta con Matteo Salvini. E anche sulla relazione tra migranti e possibile recrudescenza del Covid la sua linea è "ortodossa": accoglierli ci espone a dei rischi, dice, e l’I Leggi su ilfoglio

