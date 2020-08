Salvini, ennesimo insulto ai morti lombardi: regala a un fan la sua mascherina usata (Di martedì 4 agosto 2020) Il virus esiste, ma solo al chiuso e solo se lo portano i migranti infetti: ma gli italiani all'aperto il virus non ce l'hanno. Questa è la linea di Matteo Salvini, che sa che senza i bagni di folla e ... Leggi su globalist

Siciliano741 : RT @globalistIT: Salvini, ennesimo insulto ai morti lombardi: regala a un fan la sua mascherina usata - globalistIT : Salvini, ennesimo insulto ai morti lombardi: regala a un fan la sua mascherina usata - phvbes : @gianfumi @MarcoRugi @matteosalvinimi Salvini si è dimesso in seguito all’ennesimo no ricevuto dal M5S e dall’oppos… - ValentinoPelli2 : Quando dicevo che dovevate guardare la luna invece del dito quando Salvini ve la indicava, non intendevo creare l'e… - Kristina_Claret : @51inif @GiuseppeConteIT Che fatica di recitare l'ennesimo copione...stesse parole di Salvini, l'unica differenza c… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini ennesimo Salvini, ennesimo insulto ai morti lombardi: regala a un fan la sua mascherina usata Globalist.it Salvini, ennesimo insulto ai morti lombardi: regala a un fan la sua mascherina usata

Il virus esiste, ma solo al chiuso e solo se lo portano i migranti infetti: ma gli italiani all'aperto il virus non ce l'hanno. Questa è la linea di Matteo Salvini, che sa che senza i bagni di folla e ...

Zingaretti critica Conte sui migranti: “Così si rincorre la Lega”

“Siamo arrivati a questo punto perché per l’ennesima volta Conte ha deciso di rinviare. La non gestione di questo tema ha ridato fiato a Salvini e ora lo stiamo rincorrendo”, ha confidato ai suoi. Il ...

Il virus esiste, ma solo al chiuso e solo se lo portano i migranti infetti: ma gli italiani all'aperto il virus non ce l'hanno. Questa è la linea di Matteo Salvini, che sa che senza i bagni di folla e ...“Siamo arrivati a questo punto perché per l’ennesima volta Conte ha deciso di rinviare. La non gestione di questo tema ha ridato fiato a Salvini e ora lo stiamo rincorrendo”, ha confidato ai suoi. Il ...