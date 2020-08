Salute e sicurezza nell’autotrasporto, sottoscritto protocollo Mit-Inail (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – L’accordo firmato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli e dal presidente dell’Istituto, Franco Bettoni, prevede una serie di attività congiunte di informazione e formazione per migliorare la diffusione della cultura della prevenzione tra gli operatori del settore. Con il protocollo d’intesa di durata triennale sottoscritto oggi da MIT e Inail, l’Albo nazionale degli Autotrasportatori e l’Istituto uniscono le forze per migliorare la diffusione della cultura della prevenzione in un settore che svolge un ruolo strategico per il Paese, come confermato anche durante la fase di lockdown. Partendo dalla consapevolezza che l’adozione delle migliori pratiche di carattere tecnico e organizzativo possa contribuire allo sviluppo dell’intero settore ... Leggi su quifinanza

