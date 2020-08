Responsabile della Protezione Civile di Grado vuole i “forni crematori” per migranti di Udine (Di martedì 4 agosto 2020) Responsabile della Protezione Civile di Grado vuole i forni crematori per migranti “Squadroni della morte e forni crematori”: sono le frasi shock scritte su Facebook dal Responsabile della Protezione Civile di Grado, Giulliano Felluga, in seguito ai disordini scoppiati nell’ex caserma Cavarzerani di Udine, dove circa 400 migranti stanno trascorrendo la quarantena. “Non preoccupatevi, stiamo organizzando gli squadroni della morte e nel giro di due giorni riportiamo la normalità” ha scritto su Facebook Felluga, Responsabile della ... Leggi su tpi

