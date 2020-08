PS5 vs Xbox Series X: DualShock 4 non compatibile su PS5? Microsoft lancia la frecciata (Di martedì 4 agosto 2020) Le frecciate non sono console war? Qualcuno ci risponda perché per quanto Phil Spencer critichi questo atteggiamento, le frecciate provenienti dai canali ufficiali di Xbox non mancano di certo, anzi. La verità è che nonostante le belle parole due compagnie in così diretta competizione nonostante le strategie differenti avranno sempre un occhio di riguardo per ogni piccolo possibile punto debole della rivale. È quindi di nuovo tempo di PS5 vs Xbox Series X con una frecciata da parte del profilo Twitter ufficiale di Xbox UK nei confronti dell'atteggiamento di Sony sulla questione compatibilità delle periferiche.Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato proprio di questo aspetto sottolineando come il controller di PS4, il DualShock ... Leggi su eurogamer

