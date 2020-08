Onu, scuola: dal lockdown potrebbe nascere una catastrofe generazionale (Di martedì 4 agosto 2020) 1 miliardo di studenti e 40 milioni di bambini a casa per il coronavirus. La scuola sta subendo un tracollo senza eguali ma adesso bisogna trovare soluzioni alternative. Nel mese di luglio oltre 1 miliardo di studenti in 160 Paesi è stato colpito dalla chiusura delle scuole causata dalla pandemia di coronavirus e 40 milioni … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

