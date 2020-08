Nadia Toffa, il ricordo delle Iene con uno speciale (Di martedì 4 agosto 2020) Le Iene ricordano Nadia Toffa con uno speciale a un anno dalla sua scomparsa. Il 13 agosto 2019 la conduttrice si spegneva dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro. Da allora nessuno l’ha mai dimenticata, non solo i fan e la famiglia, ma soprattutto i colleghi delle Iene. Per questo motivo gli autori dello show hanno deciso di organizzare una puntata speciale che racconterà la vita e le imprese della Toffa, fra testimonianze, servizi e molto altro. “Credo che se Nadia ci vedesse fare quello che stiamo facendo si ammazzerebbe dalle risate – ha spiegato Davide Parenti, parlando di Le Iene per Nadia -. A un anno di distanza stiamo per farvi vedere qualcosa per cui non ... Leggi su dilei

