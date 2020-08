Metà degli italiani positivi ai test sierologici vive in Lombardia, 7 volte più che al Sud (Di martedì 4 agosto 2020) Metà degli italiani positivi ai test sierologici vive in Lombardia. In Lombardia si concentra oltre la metà degli italiani che sono risultati positivi ai test sierologici e hanno quindi anticorpi da covid nel proprio sangue. Lo certifica l’indagine di sieroprevalenza su Sars-Cov-2 condotta da Istat e Ministero della Salute. In Lombardia il dato dei positivi è pari al 7,5 per cento, di sette volte superiore a quello delle regioni meno colpite. La Lombardia è la regione italiana con il livello più alto di sieroprevalenza, cioè con il maggior numero di ... Leggi su limemagazine.eu

fanpage : In Lombardia si concentra oltre la metà degli italiani che sono risultati positivi ai test sierologici e hanno quin… - fanpage : La Lombardia è la regione italiana con il livello più alto di sieroprevalenza - mariocantadori : @Caputaglia Nostalgia: ogni volta che ti vedo ricordo con piacere la promo che ti fece Mr. Fantasy sulla RAI, come… - BorisDitx : RT @mircopedretti10: Piu' Della meta' degli stupri a Berlino sono ad opera Di stranieri ( fuggono dalla guerra, ricordiamolo ). - VeronicaUgarte4 : RT @pulcepalma: E per tutti il dolore degli altri è dolore a metà. Fabrizio De André… -

Ultime Notizie dalla rete : Metà degli Il virus "scioglie" il gelato. È crollo dei consumi in Italia AGI - Agenzia Italia