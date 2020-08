Mattarella: bacchettata ai presidenti delle Regioni. E «il Recovery fund non sia assalto alla diligenza» (Di martedì 4 agosto 2020) Una bacchettata alle Regioni, ricordando l'articolo 114 della Costituzione. Devono collaborare, non cercare di sostituirsi allo Stato centrale. Eppoi monito a tutti sul Recovery fund: dev'essere un momento di ricostruzione e rilancio non l'assalto alla diligenza. Leggi su firenzepost

