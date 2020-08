Lopalco: “Il Coronavirus non ha nulla a che vedere con l’influenza” (Di martedì 4 agosto 2020) BARI – Il Covid-19 “non ha niente a che vedere con l’influenza che è molto più contagiosa e molto meno letale. Si può mantenere sotto controllo con un attento controllo dei focolai e l’individuazione precoce dei super-diffusori. E con un briciolo di buonsenso da parte dei cittadini che, a fronte della protezione della salute propria e dei propri cari, devono fare dei minimi sforzi: evitare luoghi affollati, lavarsi le mani e mettere la mascherina quando serve”. Lo scrive in un post pubblicato sui social Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e coordinatore regionale della task force che in Puglia si occupa dell’emergenza sanitaria. L’esperto dà anche un titolo al suo breve scritto: “Mi ero sbagliato”, perché ammette “con fatica” di aver “azzardato una stima del livello di suscettibilità al Sars-CoV-2 in Italia dicendo che almeno il 90% degli italiani al Nord ed il 99% al Sud non avevano mai incontrato il virus”. Invece la diffusione dei “risultati preliminari della indagine sieroepidemiologica nazionale” spiega che “la quota di suscettibili al Sud è superiore al 99%. In Puglia è il 99,1%. Al Nord solo la Lombardia si discosta sensibilmente dalla media nazionale ma sempre con un limitatissimo 7,5%. Il 97,5% degli italiani non ha mai incontrato il virus e – scrive Lopalco – una seria analisi di questi dati, finalmente, potrà dare un significato concreto alla generica affermazione che dobbiamo convivere con il virus”. Leggi su dire

