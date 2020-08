Libano, tremenda esplosione nel porto di Beirut: i video (Di martedì 4 agosto 2020) Negli ultimi minuti si è appreso di una devastante esplosione nel porto della città di Beirut, la capitale del Libano. Numerosi sono i video che stanno girando per la Rete e che mostrano una gigantesca esplosione, cui è seguita un’onda d’urto che ha colpito l’intera città. esplosione nel porto di Beirut Le prime immagini sono iniziate a circolare meno di un’ora fa. Numerose fonti internazionali riportano di 2 forti esplosioni nel porto di Beirut, in Libano. Da quanto si vede nei video in Rete, la zona colpita è direttamente sul mare. Un’intensa nuvola di fumo grigio, seguita poi da ... Leggi su thesocialpost

Una gigantesca esplosione è avvenuta nel porto di Beirut, in Libano, nel tardo pomeriggio di martedì 4 agosto. Ancora ignote le cause. Una tremenda esplosione è avvenuta a Beirut, in Libano, nel tardo ...

Deflagrazione in medio oriente

