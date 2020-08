Kulusevski ha già fame di Juve, ecco quale sarà il suo ruolo. “Io come Nedved? Lusingato” (Di martedì 4 agosto 2020) Kulusevski JuveNTUS- Intervistato ai microfoni di “Tuttosport“, Kulusevski ha colto l’occasione per sottolineare il suo grande entusiasmo in vista dell’inizio della nuova avventura in maglia Juventus. L’esterno offensivo ha così ammesso: “Io vado alla Juventus per aiutare la squadra. Sono consapevole che dovrò lavorare molto e avere anche un po’ di pazienza: all’inizio dovrò imparare tanto da compagni e staff. Sono pronto e farò di tutto per dimostrare che il club ha fatto bene a puntare su di me. Il paragone con Nedved mi lusinga” Kulusevski Juventus: ottimo come esterno, ma attenzione al ruolo da mezz’ala L’esterno svedese ... Leggi su juvedipendenza

