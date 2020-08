Innovazione, flash luminosi ultrarapidi: Cnr guida un team internazionale (Di martedì 4 agosto 2020) Un gruppo di ricerca internazionale composto da Istituto di fotonica e nanotecnologie del Cnr (Cnr-Ifn), Politecnico di Milano, Sincrotrone di Amburgo e Massachusetts Institute of Technology, e’ riuscito a sintetizzare delle “forme d’onda ottiche” attraverso la sovrapposizione sincronizzata di diversi impulsi di luce, che “scolpiti” a piacimento dall’utente, serviranno per studiare i meccanismi atomici e molecolari. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Photonics. La sintesi di queste forme d’onda si basa su un processo ottico innovativo, del quale i ricercatori del Cnr e del Politecnico sono stati i pionieri: la sintesi coerente, cioe’ la sovrapposizione sincronizzata di diversi impulsi di luce. “E’ come dirigere un’orchestra. Ogni impulso e’ uno strumento musicale, chiamato ... Leggi su ildenaro

