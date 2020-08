Indagine Istat su sieroprevalenza: quasi 1,5 mln di italiani colpiti dal virus (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Sono 1 milione 482 mila le persone risultate con IgG positivo, che hanno cioè sviluppato gli anticorpi per il SARS-CoV-2: il dato indica che quelle entrate in contatto con il virus sono dunque 6 volte di più rispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente durante la pandemia, attraverso l’identificazione del RNA virale. È uno dei dati che emerge dall’Indagine di sieroprevalenza condotta da Istat e Ministero della Salute in cui si sottolinea che il dato riguarda il 2,5% della popolazione residente in famiglia (escluse le convivenze). In particolare, l’Indagine conferma le grandi differenze territoriali, con la Lombardia che raggiunge il massimo al 7,5% di sieroprevalenza, ossia 7 volte il valore rilevato nelle regioni a ... Leggi su quifinanza

