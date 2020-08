I medici tedeschi: "In Germania siamo già in una seconda ondata di coronavirus" (Di martedì 4 agosto 2020) Seppur piccola c'è una insorgenza dei casi che desta preoccupazione: "Rischiamo di vanificare i successi finora raccolti per... Leggi su europa.today

SpartacusAlban1 : @Richard53723060 @FioriFlavio @radiosilvana @animaleuropeRMP @lucacane3 Parlo perché chi evade toglie ospedali, car… - pozzdan : @SandraM0027 @Andrea83Juve @Fabio_Cisco80 @PaoloGentiloni Il Coronavirus non è neanche lontanamente paragonabile al… - Tradecon1 : I medici tedeschi vogliono dei chiarimenti rispetto covid, sanitari, politici ed economici. Invitano tutti alla col… -